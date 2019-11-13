Kütüphane için kermes düzenlediler

Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu Okul Kütüphanesine katkı sağlamak amacıyla Efeler ilçesi Sevgi Yolu'nda kermes düzenledi.

Kermes için yapılan keşkek ve için veliler tarafından hazırlanan zeytinyağlı yaprak sarma da okul kütüphanesine büyük katkı sağladı. Kermes etkinliğine Aydınlıların ilgisi yoğun olurken etkinlikte gönüllü olarak görev alan öğrenci velileri de bundan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

“Bir kitap da sizden olsun”

Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu Müdürü Abdullah Özcan Kardeş, kermes etkinliğinin okul ile Okul Aile Birliği'nin ortak çalışması olduğunu belirterek, "Sınıf ve okul kütüphanesi kitapları ve kitaplıklarımızı zenginleştirmek için ‘Bir Kitapta Sizden Olsun' adını verdiğimiz farkındalık çalışmamız ve çocuklarımız için bir kermes düzenledik, etkinliğimize katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum“ dedi.