Ayd?n Adnan Menderes ?niversitesi'nde (AD?), k?t?phanede ders ?al??an ??rencilere s?cak ?orba ikram ediliyor.

Haftan?n 7 g?n? 24 saat a??k ?al??ma salonlar? ile yakla??k 80 bin bas?l? kitab?, 250 bin elektronik kitab? bulunan, 38 bin bilimsel ve akt?el dergiye eri?imin sa?land???, ulusal ve uluslararas? y?ksek lisans ve doktora tezlerini ara?t?rmac?lara ula?t?ran k?t?phanede ??renciler i?in s?cac?k bir hizmet ?S?cak ?orba? servisi ba?lad?.

7/24 ?al??ma salonlar?nda ders ?al??an, uykusuz kalan ve emek harcayan ??rencilere zorlu d?nemlerinde destek olma amac?yla AD? Rekt?r? Prof. Dr. Osman Sel?uk Aldemir'in talimat? ile bu uygulama ba?lat?lm?? olup ??rencilerin i?lerini ?s?tacak ?orba servisi her ak?am saat 21:00'de yap?lacak. Ayn? zamanda ??rencilerden gelen talep ?zerine yine 7/24 ?al??ma salonlar?nda s?rekli s?cak su bulunacak.