Kuvayi Milliye klahramanı Efeler'de yaşatılıyor

Efeler Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesi'nde Kuvayi Milliye kahramanlarından Asaf Gökbel'in adını taşıyan park düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta, Asaf Gökbel'in kaleme aldığı ‘Milli Mücadelede Aydın' adlı kitap davetlilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Efeler Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde bulunan mezbelelik alan, park haline dönüştürülerek mahalle halkının hizmetine sunuldu. Düzenlenen açılış törenine Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan, DP Aydın İl Başkanı Serhat Emanet, Efeler İlçe Başkanı Muzaffer Yılmaz, MHP'li belediye üyesi Ethem Yeşilyurt, Asaf Gökbel'in “Milli Mücadelede Aydın” adını verdiği kitabını günümüz Türkçesine çeviren Hüseyin Kuruüzüm, Gökbel'in gelinleri Nazmiye ile Emel Gökbel ve torunları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sedat Uygun, Efeler Belediyesi'nin mahallelerine üçüncü parkı kazandırdığını belirterek Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a teşekkür etti.

Asaf Gökbel'in ismini yaşatmak üzere açılan parka ismini verdiklerini belirterek, Kuvayi Milliye kahramanın hayatını anlatarak açılış konuşmasına başlayan Başkan Özakcan,“ 1892 yılında Çine'de doğdu. Aydın ve İzmir'de öğrenimini tamamladıktan sonra Ziraat Bankasında memur olarak görev yaptı. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali üzerine Aydın'a gelerek Yörük Ali Efe ile buluşmuştur. Yağcılar köyünde 17 kişi ile ilk Kuvayi Milliye teşkilatlanmasını gerçekleştirmiştir. Milli mücadele sonrasında Asaf Gökbel, Atatürk tarafından Türk Ocağı başkanlığına getirilmiştir. 1939 ve 52 yılları arasında Aydın Belediyesi'nde çalışmış, 2 yıl belediye başkan yardımcısı olarak ta görev yapmıştır. Asaf Gökbel tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. 1964 yılında anılarını “Milli Mücadelede Aydın” isimli kitapta toplamıştır. Bu kitap, Hüseyin Kuruüzüm tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Efeler Belediyemizin Kültür Yayınları arasında çoğaltılıp basılmıştır. Geçmişimizin iyi bilinmesi, ülkemizin, cumhuriyetimizin, demokrasimizin sahip çıkılması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir Türkiye, daha gelişmiş bir Türkiye Cumhuriyeti bırakabilmek için böyle bir çalışmaya ortak olduk. Bu görev yerel yönetimlerden başlayarak ülke genel yönetimimize kadar, ulusça birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik içinde yaşayarak, ülkemizin her alanda kalkınmasını sağlayarak mümkün olabilir. Biz Efeler Belediyesi olarak hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden, din, dil, ırk, mezhep, renk ayrımı gözetmeden bütün yurttaşlarımızı kucaklayarak görev ve hizmet anlayışı içerisinde olduk. Bu yönümüzle de vatandaşımızda yüzde yetmişlik, seksenlik memnuniyet oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Mezbele haldeki alanı parka dönüştürerek çocuklar için oyun alanı, fitnes aletleri, yaşlılar için oturma grupları yerleştirdiklerini söyleyerek park hakkında bilgi veren Başkan Özakcan, “ Çağdaş toplum ve kentlerde parklar çok önemlidir. Bu parkımızla birlikte 56'ıncı parkımızı vatandaşımızın hizmetine açmış olduk. Adnan Menderes Mahallemiz de ise üçüncü parkımız, dördüncüsü de yakında hizmete girecek” dedi.

Konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi protokol üyelerince kesilerek vatandaşın hizmetine sunuldu.