Kuvvetli fırtına Kuşadası'nda günlük yaşamı etkiliyor

Kuvvetli fırtına ve zaman zaman etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur Aydın'ın Kuşadası ilçesinde günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Kuşadası'nda akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına nedeniyle teknelerin ve diğer deniz araçlarının Kuşadası Körfezi'ne açılmaları yasaklandı. Fırtınanın ardından etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle Kuşadası'nda metrekareye 60 kiloya yakın yağmur düşerken, Kuşadası Meteoroloji Müdürlüğü vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, “Son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kuşadası ve çevresinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anda kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.