Kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı

Bu geceden itibaren Kuzey ve kıyı Ege'de görülecek olan fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji ikinci bölge müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de bu gece saatlerinden itibaren hızını arttırarak, 31 Aralık 2019 salı günü sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (60-75 km/s) yer yer kuvvetli fırtına (75-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.