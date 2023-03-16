‘Kuyu cinayeti' firarisi 12 yıl sonra İzmir'de yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 12 yıl önce meydana gelen ‘kuyu cinayeti' olayında 2 kişiyi öldürerek kuyuya atan ve kayıplara karışan firari H.A., polisin yoğun çalışması sonucu İzmir'de yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2011 yılında meydana gelen ve ‘kuyu cinayeti' olarak bilinen olayın firarisi İzmir'de yakalandı. Ortaklar Mahallesi Dereköy mevkiinde T.G. ve G.E.'yi öldürerek kuyuya atan ve ardından kayıplara karışan firari H.A., Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aydın İstihbarat Şube Müdürlüğü, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ve İzmir Cinayet Büro Amirliği'nin çalışmalarıyla İzmir'de yakalandı. Gözaltına alınan H.A.'nın Aydın Ağır Ceza İlamat Masasınca G.E.'yi ‘Kasten Öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.A. sevk edildiği Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince T.G.'yi ‘Kasten Öldürme' suçundan ve Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince ‘Silahlı Yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.