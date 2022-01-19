İhlas Haber Ajansı

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Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk, Pamukörenspor ile bir araya geldi

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Pamukörenspor kadrosu ve teknik adamları ile birlikte Pamukören Sosyal Tesislerinde bir araya gelirken, kendisine iletilen sorun ve talepleri anında çözüme kavuşturdu.



Sporcular sohbet eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Pamukörenspor olarak güzel bir birliktelik sağlamış durumdayız. Sizlerin başında yer alan yönetici arkadaşlarımızda zamanında bu takımda ter dökmüş insanlardı. Bu başarının ve mutlu ortamın sebebi budur. Bizler ve halk sizlere güveniyoruz. Hedefimiz şampiyonluk ama netice her ne olursa olsun bizler sizi seviyoruz ve destekliyoruz" dedi.



Oyuncuların ve teknik kadronun israftan kaçınmalarını ve ellerindeki değerlerin kıymetini bilmelerini söyleyen Ertürk “Bizim tüm mücadelemiz sizler için. Gençlerimizin içinden yeteneklilerini seçip çıkartıyoruz. Kuyucak halterde, yüzmede ve futbolda büyük bir ivme kazanmış durumda" diye konuştu.



Pamukörenspor'un sorunlarını dinleyen Başkan Ertürk sorun ve talepleri yaptığı telefon görüşmeleri ile anında çözüme kavuşturdu.

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