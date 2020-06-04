Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk'ten ATB'ye ziyaret

Ertürk'ü Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Yıldız, Kazım Günaydın ile Yakup Er, Meclis Üyeleri Ali Çevik ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Aydın Ticaret Borsası heyetine ortak gerçekleştirilebilecek projelerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ertürk'e Aydın Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Çondur sözlerinin devamında, çalışma alanlarını kapsayan her konuda birlikte çalışmaya açık olduklarını belirterek, ziyaret için teşekkürlerini iletti.