İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kuyucak Belediyesi Çanakkale şehitlerin anısına hayır düzenleyecek

Kuyucak Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla mevlid-i şerif okutarak, hayır cemiyeti düzenleyecek.

Kuyucak Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla mevlid-i şerif okutarak, hayır cemiyeti düzenleyecek.



Kuyucak Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıl dönümü etkinleri kapsamında Pamukören Mahallesi'nde başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitlerin anısına mevlid-i şerif okutarak hayır cemiyeti düzenleyecek. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Belediyemiz tarafından 17 Mart Perşembe günü saat 10.00'da Pamukören Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde tüm şehitlerimiz anısına hayır cemiyeti düzenlenecek" diye konuşarak vatandaşları hayra davet etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.