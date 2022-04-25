Kuyucak Belediyesi çocukları eğlendirdi

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün öncülüğünde önce Pamukören Kültür Merkezinde, sonrasında ise Kuyucak Kültür Merkezinde ve Ovacık Mahallesinde çocuklara yönelik Hacivat karagöz oyunu, ibiş kukla gösterisi, aşık ve maşuk, illüzyon ve çeşitli gösterilerle çocuklar kahkahalara boğuldu.

Çocukların yüzlerini gülümsetebilmenin değerinden bahseden Başkan Ertürk “ Hedefimiz geleneksel eğlence ve tiyatro kültüründen koparmadan çocuklarımızın yüzlerini güldürebilmek. Onların mutluğunu görmek bizler için çok değerli. Allah çocuklarımızın yüzünden gülümsemeyi hiç eksik etmesin” dedi.

Gösterilerin ardından mutluluklarını dile getiren çocuklar ve aileleri Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'e teşekkür etti.