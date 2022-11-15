Kuyucak Belediyesi eski bakan Eroğlu'nu ağırladı

Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ü ziyaret etti.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden, Kuyucak Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, AK Parti Kuyucak Kadın Kolları Başkanı Hatice Gabalcı ve AK Parti Kuyucak ilçe yönetimi, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu'nu Kuyucak Belediye binası önünde karşıladı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Dere ıslahı projeleri, içme ve kullanma suyu projeleri için emeği geçen bakanımıza ilçemize göstermiş oldukları ilgileri için teşekkür ederim” dedi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bakanlığı döneminde Kuyucak'ta güzel yatırımlar yapıldığını belirterek, Kuyucak'ın Belediye Başkanı Metin Ertürk'le büyük hizmetler aldığını ve Kuyucak'ın çehresinin değiştiğini ifade etti.