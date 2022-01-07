Kuyucak Belediyesi, gençleri Çanakkale ile buluşturuyor

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucaklı gençlerin Çanakkale ruhunu yerinde yaşamasını sağlıyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün hayata geçirdiği kültür gezileri kapsamında 65 yaş üstü Kuyucaklıların ardından gençler de kültür gezileri ile tanıştı. Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen gezilere Çanakkale ile devam ediliyor. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Kuyucak Belediyesi Gençlik faaliyetleri kapsamında gençlerimizi Çanakkale ile buluşturuyoruz" dedi.

Başkan Ertürk "Kuyucak Belediyesi Gençlik faaliyetleri kapsamında gençlerimizi Çanakkale ile buluşturuyoruz. En son olarak 9. tur gençlerimizi Çanakkale tarihimizi yerinde öğrenmelerini sağladık. Gezilerimize katılan gençlerimiz memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Gençlerimize güzel bir gelecek sunabilmek en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda İlçemizde Kuyucak Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesisleri, Millet Kıraathanesi'ni hayata geçirmiştik. Çeşitli faaliyetlerini gerçekleştirerek ders çalışma imkanlarını da sunuyoruz. Çanakkale Kültür Gezileri ile gençlerimizin yarınlara daha sağlam adım atabilmeleri için tarihlerini yerinde öğrenmelerini sağlıyoruz” dedi.

Çanakkale Kültür Gezileri'ne katılan Kuyucaklı gençler, “Belediye Başkanımız Metin Ertürk sayesinde Çanakkale tarihimizi yerinde öğreniyoruz. Kitaplardan okumak ile yerinde rehber eşliğinde öğrenmek çok farklı. Bize bu imkanı sağlayan başkanımıza teşekkür ediyoruz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.