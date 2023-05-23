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Kuyucak Belediyesi, sel sonrası yaraları sarıyor

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ilçe genelinde hasara yol açmasının ardından Kuyucak Belediyesi, yaraları sarmak için seferber oldu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ilçe genelinde hasara yol açmasının ardından Kuyucak Belediyesi, yaraları sarmak için seferber oldu.



Şiddetli yağmurun etkisiyle hasar gören alanlarda felaketin yaralarını sarmak için çalışma başlatan Kuyucak Belediyesi, sorumlu olduğu yolları temizledi. Onarım çalışmalarını da başlatan ekipler, şiddetli yağışın ardından oluşan sel afeti sonrası baskın ve tahribatlara anında müdahale etti. Kuyucak Belediyesi Temizlik Ekipleri tarafından çamurla kaplanan yollar temizlenirken farklı noktalarda müdahale ve hasar tespit çalışmaları da sürdürüldü.



Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden; "Kuyucak Belediyesi olarak ilçemizde yaşanan sel felaketi sonrası tüm ekiplerimiz anında müdahale ederek vatandaşlarımızın yardımına koştu. Ekiplerimiz, temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tüm Kuyucaklı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah, ülkemizi her türlü afetten korusun” dedi.

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