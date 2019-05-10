Kuyucak Belediyesi voleybol severleri bir araya getirdi

AYDIN (İHA) – Kuyucak Belediyesi, Beşiktaş Voleybol Takımı Antrenörü Mehmet Kamil Söz ile Aydın Voleybol Temsilcisi Ali Köylüoğlu'nu Kuyucaklı yoleybol sever öğrencilerle bir araya getirdi.

Kuyucak Belediyesi'nin kültür hizmetleri kapsamında düzenlenen ve sunumunu Horsunlu İlkokulu Öğretmenlerinden Hülya Çatma'nın yaptığı “Soruyorum” isimli söyleşide günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu yaptı.

Söyleşiye konuk olarak katılan Beşiktaş Voleybol Takımı Antrenörü Mehmet Kamil Söz, voleybolun hayatının anlamı haline geldiğini söyledi. Çok küçük yaşlardan itibaren aşkla voleybolu oynadığını, 10 yıl boyunca profesyonel bir şekilde büyük takımlarda oynayıp 20 yıl boyunca da büyük kulüplerin antrenörlüğünü yaptığını kaydeden Söz, küçük bir kasabadan ve imkansızlıklar içinde nasıl başarılı olacağını anlatarak öğrencileri heyecanlandırdı.

“Soruyorum” isimli söyleşi programında Moderatör Horsunlu İlkokulu Öğretmeni Hülya Çatma Beşiktaş Voleybol Takımı Antrenörü Mehmet Kamil Söz'e çocukluğundan başlamak üzere eğitim ve spor yaşamıyla ilgili sorular sordu. Mehmet Kamil Söz cevapladı. Çatma'nın sorularının bitiminde öğrenciler sordu Mehmet Kamil Söz cevapladı. Söyleşinin içerisin de şanslı bir öğrenciye forma hediye ederek keyifli anlar yaşandı.

Program bitiminde Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Mehmet Kamil Söz'e teşekkür ederek; "İlçemiz böyle bir değere sahip olduğu için çok şanslı,gençlere ve öğrencilerimize motivasyon ve güzel başarı hikayeleriyle yeni ufuklar açtı, mücadele ruhunun canlı örneğini ağırladığımız için gurur duyuyoruz. Güzel bir söyleşi olduğu için teşekkür ederim" dedi.

Mehmet Kamil Söz de, Başkan Ertürk'e Beşiktaş forması hediye etti.