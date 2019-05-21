Kuyucak Belediyesi'nden öksüz ve yetimlere iftar yemeği

Ramazan Ayı'nın 15'inde kabul edilen "Dünya Yetimler Günü" münasebeti ile Pamukören Havuz Park Sosyal Tesislerinde iftar yemeği düzenlendi. Gerçekleşen etkinlikte Başkan Ertürk, ilçede yaşayan öksüz ve yetim çocuklar ile aileleriyle bir araya geldi.

Etkinliğe Başkan Ertürk'ün yanı sıra Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğün Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Öksüz ve Yetim Çocukların aileleri katıldı.

Dünya yetimler günü nedeniyle önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda birlikte olmayı arzu ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertürk, davetlerini kabul ederek iftar yemeğine katılan ailelere teşekkür etti. Çocuklar Başkan Ertürk ile birlikte bol bol sohbet edip keyifli anlar geçirdi.

Öksüz ve yetim aileleri ile birlikte bir arada olma imkanına sahip olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Ertürk, "Dünya hayatı çeşitli imtihanlarla geçmekte. Bunlardan bazıları da insanların sevdiklerinin erken veya belki bizlerin arzu etmediği zaman diliminde Rabbine kavuşmasıdır. Bu bir imtihan meselesidir. Gerek çocuklar, gerekse geride kalanlar için. Ama Rabbim bir türlü onun yardımını da veriyor" dedi.

"Öksüz ve Yetimlere karşı sorumluluklarımız var”

Millet olarak öksüz ve yetimlere sahip çıkıldığını belirten Başkan Ertürk, "Çok güzel değerlerimiz var. Öksüz ve Yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız. Ben bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim inşallah güzel bir şekilde Ramazan Bayramı'na ulaşmayı nasip eder" ifadelerini kullandı.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ,Başkan Ertürk eşi Fatma Ertürk ve Aydın Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğün ile Meclis Üyeleri iftar programına katılan öksüz, yetim çocuklar ve beraberindeki aileleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve hediyelerini çocuklara vererek yüzlerindeki tebessümün bir parçası oldu.