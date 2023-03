Kuyucak Belediyespor Muğla'daki karate şampiyonasından derecelerle döndü

Kuyucak Belediyespor Muğla'da gerçekleştirilen 'Merhum Cengiz Toprak İller Arası Karate Şampiyonası'ndan derecelerle döndü.

Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda 2012-2013 doğumlu Nuriye Gamze Niyazi, Buğlem Özsavran ve Ayda Özyiğit'ten oluşan Kadın Takımı üçüncü, 2012-2013 doğumlu Hüseyin Efe Büyükkoç, Osman Enes Çamlı ve Burakcan Aslan'dan oluşan Erkek Takımı üçüncü, 2010-2011 doğumlu Zeynep Yağmur Öpöz, Hiranur Solak ve Yasemin Yıldız'dan oluşan Kadın Takımı üçüncü oldu.

2013 doğumlu 40 kilogramda Yusuf Soysal ikinci, 2013 doğumlu +45 kilogramda Poyraz Karasu birinci, 2012 doğumlu 52 kilogramda Furkan Yıldız üçüncü, 2012 doğumlu +44 kilogramda Nuriye Gamze Niyazi ikinci, 2012 doğumlu 40 kilogramda Hilal Nur Sevimoğlu ikinci ve 2011 doğumlu 44 kilogramda Yasemin Yıldız ikinciliği elde etti.

Kuyucak Belediyespor Karate Antrenörü Doğuş Erdem, “Bizlere her zaman destek veren ve her maçımızda ulaşım desteği sağlayan, eksiklerimizi tamamlayan Kuyucak Belediyesi'ne, bizlerin güzel bir ortamda çalışmamızı sağlayan her türlü sorunumuzda yanımızda olan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, gece gündüz demeden çocuklarını çalışmalara gönderen, maçlara gönderen bizlere güvenen değerli velilerime çok teşekkür ederim” dedi.