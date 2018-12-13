Kuyucak Belenova kara hasret kalanların akınına uğradı

Türkiye'nin büyük bir kısmında etkili olan kara kış ve kar yağışı birçok yerde hayatı olumsuz etkilerken, bazı iller de kara hasret yaşıyor. Kar yağışının 5-6 yılda bir gerçekleştiği Aydın'da şehir merkezinde kar göremeyen vatandaşlar, kartopu oynayabilmek ve çocukları karla tanıştırmak için zirveye çıkıyor.

Aydın'ın kar yağan bölgeleri arasında yer alan Kuyucak Belenova Yaylasında gerçekleşen kar yağışı sonrası fırsat bulan herkes kartopu oynayabilmek için birkaç saatliğine yaylaya çıkıyor. Şehir merkezlerinde 16-17 dereye kadar yükselen hava sıcaklığı nedeniyle kar yağışının nadir gerçekleştiği merkezlerde oturanlar kar görmek için Belenova zirvesine akın etti. Çoluk çocuk beyaza bürünen dağların zirvesine çıkan pek çok aile kartopu oynayıp karda piknik yaparak beyaz örtünün keyfini çıkardı.