İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuyucak Devlet Hastanesi personeli İncel hayatını kaybetti

Kuyucak Devlet Hastanesi personeli Mehmet İncel, yakalandığı amansız hastalık dolayısıyla bir süredir tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kuyucak Devlet Hastanesi personeli Mehmet İncel, yakalandığı amansız hastalık dolayısıyla bir süredir tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Kuyucak Devlet Hastanesi personeli Mehmet İncel, yakalandığı amansız hastalık dolayısıyla bir süredir ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Evli ve iki çocuk babası olan İncel'in durumu dün akşam saatlerinde ağırlaştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan İncel hayata gözlerini kapadı. İncel'in ölümü başta ailesi olmak üzere, tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.


İncel'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Nazilli ilçesindeki Kemer Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.