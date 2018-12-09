Kuyucak güreşe doydu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, şehit Astsubay Bahri Uçuş anısına düzenlenen güreş turnuvasında sporseverler güreşe doydu.

Kuyucak Atatürk Spor Salonunda Aydın, Denizli, Muğla, Uşak ve Afyon illerinden gelen takımlardan kız ve erkek olmak üzere 157 güreşçinin katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen güreş turnuvasına Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü ve çok sayıda güreş sever katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın adına Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'e Ata sporu güreşe yaptığı katkılardan dolayı Aydın Güreş İl Temsilcisi İbrahim Kılınç tarafından plaket takdim edildi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Kuyucak Belediyesi'nin katkıları ile Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce düzenlenen Güreş Turnuvasına kızlar ve erkekler kategorisinde katılım sağlayan Kuyucak Belediyespor, Uşak Eşmespor, Afyon Taşoluk Belediyespor, Denizli Güreş Eğitim Merkezi, Denizli Sarayköy Belediyespor, Denizli Çivril Belediyespor, Uşak Gençlikspor, Aydın Kuşadası Gençlik Spor, Nazilli Gençlik Spor takımlarımız sporcu yönetici ve antrenörlerine çok teşekkür ederim. Ata sporumuz olan güreşi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Kuyucak Belediyespor kulübümüz bünyesinde kurmuş olduğumuz güreş takımımız çok büyük başarılara imza atmaya başladı“ dedi.

Yapılan güreşler sonunda erkekler kategorisinde Denizli Çivril Belediyespor birinci olurken; Kuyucak Belediyespor ikinci ve Denizli Sarayköy Belediyespor üçüncü oldu.

Kızlar kategorisinde ise Uşak Eşmespor birinci, Afyon Taşoluk Belediyespor ikinci ve Kuyucak Belediyespor üçüncü oldu.