Kuyucak, özel misafirlerini ağırladı

Kuyucak Belediyesi'nin katkılarıyla, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Geleneksel Uçurtma Şenliği, Kuyucak'ın Pamukören Mahallesi'nde gerçekleşti.

Aydın'ın birçok ilçesinden gelen yaşlı bakım evi ve özel eğitim merkezleri Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde buluştu. Pamukören Sosyal Tesisleri'nde güzel anlar yaşayan özel misafirler, doyasıya eğlendi. Küçük çocuklar için pamuk şeker dağıtılırken, orkestra da onları eğlendirecek müzikler çaldı. Programın son bölümünde Pamukören Stadı'nda Geleneksel Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi. Aileleriyle birlikte Uçurtma Şenliği'nde güzel dakikalar yaşayan özel çocuklar, uçurtmalarını en yükseğe çıkarmak için kıyasıya mücadele etti. Etkinliğe Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden ve Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan katıldı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk; "Engelli vatandaşlarımızın her daim yanındayız. Engelliler Haftası'nda Pamukören'de güzel bir etkinlik düzenlendi. Yaşlılarımız için değişik bir gün olurken, özel çocuklarımız da eğlendi. Sevgi ile engelsiz yarınlara erişebilmemiz dileğiyle, engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftası'nı kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.