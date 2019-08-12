Kuyucak protokolü bayramda yaşlı, engelli ve şehit yakınlarını yalnız bırakmadı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bir araya gelen ilçe protokolü şehit yakınları, engelli ve yaşlıları ziyaret etti.

Kuyucak Çok Amaçlı Pazaryeri Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programı AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, daire amirlerinin ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, bayramlaşmada; “Kurban, insanın Allah nezdinde ne kadar üstün olduğunu ifade eden bir ibadet türüdür. Bu vesileyle Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı Mübarek Olsun. Allah nice bayramlar görmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.

Vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen bayramlaşma programının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Jandarma Müdürlüğü, Pamukören Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Horsunlu Huzur Evi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi ve Kuyucaklı Şehit Astsubay Bahri Uçuş'un ailesine bayram ziyaretinde bulunuldu.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, her bayram olduğu gibi Pamukören Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Horsunlu Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Ertürk, “Yaşlılarımız başımızın tacıdır. Onları her daim sevgi ve saygıyla ziyaret etmeliyiz. Atalarımıza verdiğimiz değerin kaybolmaması dileğiyle Kurban Bayramımız mübarek olsun” dedi.

Ziyaretten çok memnun kalan rehabilitasyon merkezi sakinleri, Başkan Ertüek ile fotoğraflar çekilerek, sohbet ettiler.