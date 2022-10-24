Kuyucak ve Nazilli'de yatak temizlik çalışması yapıldı

Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde suyun daha verimli kullanılması amacıyla 3 bin 750 metre yatak temizlik çalışması yapıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tarımsal sulamada mevcut suyun en verimli şekilde kullanılması için yapılan yatak temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçe sınırında bulunan Feslek sol sahil kurutma yatağına geldi. Bölgede çalışmalarına devam eden ekipler gün boyu 2 adet paletli ekskavatör iş makinası ile 3 bin 750 metre yatak temizlik çalışması yaptı. Yataklardaki çöplerin temizlenmesi ile birlikte akan suyun, tarımsal sulamada en verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor. Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren bölgedeki üreticiler ise yetkililere teşekkür etti.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Bölge Müdürlüğümüzün idari imkanları ile Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçe sınırında bulunan Feslek sol sahil kurutma kanalı yatağında yatak temizlik çalışması aralıksız devam etmektedir. İş dahilinde 2 adet paletli ekskavatör iş makinası ile 3 bin 750 metre yatak temizlik çalışması yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.