İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuyucak yaza hazırlanıyor

Kuyucak Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve 36 mahallede yol ve çevre temizlik çalışmaları yapılıyor.


İlçe merkezi ve tüm mahallelerde çevre temizliğini aralıksız olarak yapan ekipler, 'Daha Temiz Bir Kuyucak' anlayışıyla tüm mahallelerin temizliği için çalışıyor. Çevre temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren Kuyucak Belediyesi temizlik personelleri, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunuyor. Cadde, sokak ve kaldırımların temizliğini yapan ekipler, halkın sağlığını tehlikeye sokabilecek her türlü durumun önlenmesine yönelik tedbirleri de alıyor. Kuyucak Belediyesi temizlik personelleri, yaz kış, yağmur çamur demeden gece gündüz çalışarak sokakları temizliyor.


Vatandaşların memnuniyetini ve huzurunu sağlayabilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Belediyemiz temizlik personelleri tarafından, çevre ve yol temizlik çalışmalarımız yapılmaktadır. Daha temiz bir Kuyucak için, çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İlçe merkezi ve mahallelerimizin düzenli olarak temizliği yapılarak Kuyucak'a yakışır bir çevre sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.