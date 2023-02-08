Kuyucaklı hayırseverlerden depremzedelere destek

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Kuyucak Belediyesi ve Kuyucak Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası yoğun ilgi gördü.

“Haydi Kuyucak! Vakit Yardım Vakti” sloganı ile başlatılan kampanyaya ilçeye bağlı mahallelerden büyük destek geldi. 2 iş makinesinin yanı sıra ekmekten battaniyeye, sudan kuru gıdaya kadar binlerce ihtiyaç maddesi Belediyeye ait kapalı pazaryerinde toplandı.

Kampanyayı yakından takip eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediye Başkanlığı tarafından, deprem bölgelerine gönderilmek üzere başlattığımız yardım kampanyasına vatandaşlarımız yoğun ilgi göstermektedir. Yardım toplama alanlarına durmaksızın vatandaşlarımız yardımlarını getirmeye devam ediyor. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek için çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere toplanan yardımlarımız yola çıktı. Allah, ülkemizin ve milletimizin yardımcısı olsun inşallah. Destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.