Kuyucaklı sporcular madalyaya doymuyor

Aydın'da sportif başarıları ile adından sıkça söz ettiren Kuyucak'ta bu kez madalyalara doymaya atletizm şampiyonları sahneye çıktı.

Geçtiğimiz hafta sonunda Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve 31 ilden bin 150, Aydın'dan da 35 sporcunun katıldığı yarıştığı Sporcu Eğitim Merkezleri'ne (SEM) giriş Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular büyük başarı elde etti. 4 Eylül Spor Vadisi'nde gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren sporcuların madalya ve ödüllerini ise Sivas Valisi Yılmaz Şimşek verdi. Şampiyonada 6 sporcudan oluşan Kuyucak Belediyespor Atletizm Takımı, Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 2 ikincilik ve bir de üçüncülük elde ederek Aydın ilini temsil eden sporcularla birlikte 6 madalyayı ile getirmeyi başardı. Başarılı sporcuları, Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız ve antrenör Erkut Uğuz'u makamında ağırlayan Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, çocukları tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

Başarılı atletten Türkiye rekoru sözü

Türkiye Şampiyonu Atlet Duru Özdeş, Kuyucak'a getirdiği madalyalar nedeniyle duyduğu mutluluğu ifade ederek, “60 metre koşusunda Türkiye Şampiyonu olurken, 80 metre engelli koşusunda da Türkiye ikincisi oldum. Bu yarışma için çok çalıştık. Kuyucak adına Kuyucak Belediyesini temsil etmek için yarıştım. Şu ana kadar 50 tane madalya aldım. Yarışmalara da devam etmek istiyorum. Bir sonraki hedefim olan Türkiye rekoru için buradan söz veriyorum” dedi.

“Kuyucak ilçemizin sesini duyurmaya devam edeceğiz”

Kuyucak Belediyespor Atletizm Antrenörü Erkut Uğuz, “9-10-11 Haziran tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen şampiyonada Aydın'ın aldığı 6 madalyadan dördü Kuyucaklı sporcularımız tarafından kazanıldı. Kuyucak ilçemizin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Başta Belediye Başkanımız Mehmet Çömden, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu, Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız ve ailelerimiz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Sporun ilçesi Kuyucak”

‘Sporun ilçesi Kuyucak' sloganı ile 2020 yılında Kuyucak Belediyespor'u kurduklarını ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden: “Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kuyucak Belediyesi destekleriyle Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız'ın gözetiminde Sivas'ta düzenlenen atletizm müsabakalarında Aydın'ı ve Kuyucak'ımızı gururla temsil eden sporcularımız göğsümüzü kabarttı. Şampiyonaya katılan 6 sporcumuzdan 3'ü dört madalya getirdi. Sporcularımızdan 2010 doğumlu Duru Özdeş, 60 metre koşusunda Türkiye Şampiyonu olurken, 80 metre engelli koşusunda Türkiye ikincisi olarak çifte başarı yakaladı. 2010 doğumlu sporcumuz Yusuf Tağa 60 metre koşusunda Türkiye üçüncüsü olurken, 2009 doğumlu sporcumuz Sudenaz Bayar'da 80 metre koşusunda Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcularımız ödüllerini Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek'ten aldı. Bu müthiş başarıları ilçemize kazandıran antrenörümüz Erkut Uğuz'a teşekkür eder, sporcularımızı tebrik ederiz” dedi.

Kuyucak Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Başkan Çömden, “Çocuklarımızın hem eğitimde hem de sporda başarılı olabilmeleri için her zaman yanlarındayız. Destek bizden başarı onlardan” dedi.