Kuyucaklı sporcular Türkiye üçüncüsü oldu

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerden oluşan Küçük Erkekler Badminton Takımı Elazığ'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Kuyucak Atatürk Ortaokulu Küçük Erkekler Badminton Takımı sporcuları, Elazığ'da gerçekleştirilen Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu. Kuyucak Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Doğan'ın yarışmalara hazırladığı Ali Çalışan, Musa Barış İlksiz, Ali Acar, Yusuf Can İnan ve Hasan Can Soğukpınar, gösterdikleri performanslarla göz doldurdu. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün ulaşım desteği verdiği takım, Başkan Ertürk'e teşekkür etti.