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Kuyucaklı yaşlı çift kampanyaya bağışta bulundu

Aydın’ın Kuyucak İlçesi Karapınar Mahallesi’nde oturan 76 yaşındaki Mehmet ve 74 yaşındaki eşi Nurten Aydın çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası’na bağışta bulundu.

Aydın'ın Kuyucak İlçesi Karapınar Mahallesi'nde oturan 76 yaşındaki Mehmet ve 74 yaşındaki eşi Nurten Aydın çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası'na bağışta bulundu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 76 yaşındaki Mehmet Aydın'ın, eczaneden ilaç talebinin olması üzerine Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personelleri tarafından eczaneden temin edilen ilaçlar kendilerine ulaştırıldı. İhtiyaçları karşılanan aile “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Kampanyası'na bağış yapmak istediklerini söyledi. Mehmet ve Nurten Aydın çifti adına bağışları personeller tarafından bağış hesabına yatırılarak dekontu kendilerine teslim edildi.


Hizmetten memnun kaldığını belirten Mehmet Aydın, “Bu zor günlerde bizde milletimiz için elimizden geleni yapmak istedik. Ama evden çıkıp ihtiyacımızı göremiyoruz. Hem ilaçlarımızı getirdiniz hem de bağış yapmamıza vesile oldunuz. Allah sizden de, başkanımızdan da razı olsun. Allah'ın izniyle bu zor günleri de geride bırakırız inşallah” dedi.

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