Kuyucaklılar kurutuluşu keşkek hayrıyla kutladı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 5 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında Horsunlu Mahallesi'nde keşkek hayrı yapıldı.

Keşkek hayrına Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katılım sağladı.

Halkın yoğun katılımın sağladığı,10 bin kişilik ve 16 kazan keşkeğin pişirildiği hayırda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitler anısıa Mevlid- i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından Horsunlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden 72 yaşındaki Raşit Nalbantoğlu “Kılınçların Gölgesinde” isimli şiirini okudu.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ise, “Yurdumuzun her köşesinde kadın, erkek, genç, ihtiyar bütün milletimizin birbirine kenetlenerek verdikleri şanlı mücadele ülke sevgisi ve bağımsızlık idealinin tarihi örnekleriyle doludur. Böylesi bir gururu yaşayan Horsunlu'muzun Kurtuluşunun 97. Yıldönümünü kutlamakla mutluyuz. Hayrımızı Allah Kabul Etsin. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.