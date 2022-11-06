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Kuyucakspor '4' dörtlük

Aydın Amatör Süper Lig 1.

Grup'ta mücadele eden Kuyucakspor, evinde oynadığı karşılaşmada rakibini mağlup etti.


Pamukören Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kuyucakspor, Atça Belediyespor'u ağırladı. İlk yarısı 2-0 biten maçta Kuyucakspor 4-1 galip geldi. K


Kuyucaspor'un gollerini 10 ve 90+1'de Uğur Kötelioğlu, 43'te Onur Kiremitçi ve 78'de İbrahim Demir attı. Bu galibiyetle puanını 6 yapan Kuyucakspor, averajla üçüncü sırada kaldı. Maçın hakemi İsmail Mutlu Mersin'e ise kötü yönetiminden dolayı iki takımın futbolcuları tepki gösterdi.


Karşılaşmayı Kuyucak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden, Kuyucak Belediye Meclis Üyesi Fikret Şengün, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, Kuyucakspor Kulübü Başkanı Akif Tekin ve Atça Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Yanç da izledi.

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