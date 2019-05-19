Kuyucak'ta 19 Mayıs coşkusu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramının 100. Yıldönümü etkinliği coşkuyla kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulma töreni ile başlayan kutlamalar Cumhuriyet Meydanında devam etti.

Tören, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ ve daire amirlerinin katılımıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kuyucak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hasan Tuna günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmasını yaptı. Öğrenciler şiirlerini okuyarak gösterilerini sundu.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Mustafa Kemal'in dediği gibi;tarihler geçse de, nesiller değişse de, değişmeyecek olan tek şey aziz Türk Milletinin vatan ve bayrak savunması için sahip olduğu azim ve kararlılık olacaktır” dedi.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında okul sporlarında Türkiye, Grup ve Aydın dereceleri yapan öğrenciler ve öğretmenleri, Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediye Başkanlığı tarafından Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi.

Başkan Ertürk, öğretmen ve öğrencileri tek tek tebrik etti, başarılarının devamını dileyerek sözlerini “ Bu kararlılık istiklal ve istikbalimizin en önemli unsurları gençlerimiz olmuş ve de olmaya devam edecektir. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılını en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatan ve bayrak müdafaası uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, tüm gençlerimizi de sevgiyle selamlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.