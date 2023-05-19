Kuyucak'ta 19 Mayıs törenleri yapıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Program Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün çelenk sunma töreniyle başladı. Başlayan tören hava muhalefeti nedeniyle Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri'nde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız yaptı. Programda şiirlerin okunmasının ardından Kuyucak Belediyespor Karate ve Taekwondo takımları gösteri yaptı. Kuyucak Belediyesi Özel Çocuklar Halk Oyunları Ekibi gösterisiyle alkış alırken, Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi Yetişkinler Halk Oyunları ekibi de performansıyla etkiledi.

Kuyucak Belediyespor Kulübü'nün sporcuları ve Okul Sporları'nda derece alan öğrenciler Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi ve Belediye Başkanı Mehmet Çömden tarafından tebrik edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan ve bayrak müdafaası uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, tüm gençlerimizi de sevgiyle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” dedi.

Etkinliğe Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Karaduman, İlçe Emniyet Müdürü Erol Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız, İlçe Müftüsü Ömer Mercan, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.