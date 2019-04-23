Kuyucak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri büyük coşkuya sahne oldu.

Okulların bando takımı öncülüğünde kortej yürüyüşü düzenlenerek başlayan kutlama etkinlikleri ilçe genelinde devam etti. 23 Nisan sabahı çelenk konulmasının ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanında devam etti.

Tören, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ ve daire amirlerinin katılımıyla başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunu takiben öğrenciler, törene katılanların iştiraki ile İstiklal Marşımızı söyleyerek şanlı bayrağımızı göndere çekti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmasının ardından öğrenciler şiirlerini okuyarak gösterilerini sundu.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu güzel günde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu mutlu günlerini daha da güzelleştirmek için elimizden gelenin hep daha fazlasını yapacağız" dedi