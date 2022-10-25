Kuyucak'ta 265 sosyal konutun temeli atıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören Mahallesi'nde 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde TOKİ konutlarının temeli atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde Pamukören Mahallesi'nde 265 adet TOKİ konutlarının temel atma töreni düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. 17 ildeki 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri atılırken, video konferans yolu ile törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki törende “Göreve geldiğimizde TOKİ vasıtasıyla inşa edilmiş konut sayısı 43 bindi. Bugün 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Halihazırda kentsel dönüşümle üretilen konut sayısı 3 milyonu buldu. Ülkemizde 28.5 milyon konutun 13.5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz. Bugün Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265 ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temeli atılıyor” dedi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ise yaptığı açıklamada, "Kuyucak ilçesinin TOKİ konut projesinin içerisinde yer almasından dolayı çok mutluyuz. Daha öncesinde yaptığımız girişimler neticesinde Pamukören ve Horsunlu mahallelerimizde arsalarımızı hazırlamıştık. Bu arsalarımızı TOKİ'ye devretmek suretiyle 265 konutun bugün temelini attık. Bu konutlarımızın yapımı tamamlandığında 265 vatandaşımıza konut edindirmiş olacağız" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yolu ile katıldığı temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağlantısının ardından Pamukören ve Horsunlu Mahallesi'nde proje çerçevesinde 265 konut için temel atma töreni gerçekleştirildi.

500 bin konut yapılacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi çerçevesinde 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri hedefinin, ilk etabında 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yeri inşa edilecek. 81 ilde, 609 ilçede yapılacak sosyal konut projeleriyle vatandaşlar, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlara, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olacak. Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle yapabilecekler.

Kuyucak'taki temel atma töreni programına; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP MKYK Üyesi Burak Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve vatandaşlar katıldı.