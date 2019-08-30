Kuyucak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenler İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Kurt ve Başkan Ertürk'ün halkın bayramını kutlamasının ardından, Astsubay Oğuz Sayın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Kuyucak Bahri Uçuş Anadolu Lisesi öğrencilerinden Gamze Bozkurt ve Furkan Yıldız'ın okuduğu şiirler sonrası Kuyucak Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından folklor gösterileri sunuldu.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, 30 Ağustos zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı bir zaferdir. Bu zaferin kahramanları olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın ardından Kaymakamlık makamında tebrikat töreni gerçekleştirildi.