İhlas Haber Ajansı

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Kuyucak'ta 300 litre kaçak şarap ele geçirildi

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, 300 litre kaçak şarap ile boş cam şişe ve bidon ele geçirildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, 300 litre kaçak şarap ile boş cam şişe ve bidon ele geçirildi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı, "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçuna yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak ilçesi Cumhuriyet, Kayran ve Yöre mahallelerinde, adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden A.E., Ö.K., M.Ç. ve M.T. isimli 4 şahsın ikametlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında 300 litre şarap, 14 adet 1 litrelik doluma hazır halde boş cam şişe ve 13 adet farklı ebatlarda plastik bidon ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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