İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kuyucak'ta 78 öğrenci “trafik dedektifi” oldu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan 78 ilkokul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan 78 ilkokul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.



Trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullardaki eğitimlerine hız veren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde Kuyucak ilçesi Yamalak İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla öğrencileri ziyaret eden ekipler, 78 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında hareket tarzları konularında eğitim verildi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte 78 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.