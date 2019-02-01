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Kuyucak'ta aranan 5 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezalar bulunan 5 şüpheli yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezalar bulunan 5 şüpheli yakalandı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayiş ile genel güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak aranan şahıslara yönelik önleyici kolluk uygulamaları aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda jandarma asayiş timlerince Kuyucak ilçesinde yapılan operasyonlarda Çobanisa Mahallesinde 7 ayrı suçtan aranan H.K., Aksaz Mahallesinde 3 ayrı suçtan aranan 6 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.Ö. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.A., Yöre Mahallesinde 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan F.A. isimli şüpheliler yakalanarak Nazilli Cezaevine teslim edildi.


Sarıcaoba Mahallesinde yakalanan ve hırsızlık suçundan aranan S.A., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile salı verildi.

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