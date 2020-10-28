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Kuyucak'ta Atatürk anıtına çelenk sunuldu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Atatürk anıtına çelenk konuldu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Atatürk anıtına çelenk konuldu.


Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Burhan Algül, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve personelleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kaymakam Kurt ve Belediye Başkanı Ertürk'ün Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bayrağın göndere çekilmesiyle program sona erdi.

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