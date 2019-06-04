Kuyucak'ta bayram coşkusu yaşandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bayram coşkusu halkında yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kuyucak çok amaçlı pazar yerindeki düğün salonunda gerçekleştirilen Bayramlaşma programı daire amirlerinin ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe Jandarma komutanlığına bayram ziyaretinde bulunan Başkan Metin Ertürk, ardından Pamukören Mahallesi'nde bulunan Pamukören Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlıları ziyaret ederek gönüllerini aldı. Başkan Ertürk, her bayram olduğu gibi bu bayram da büyük bir sevgiyle karşılanırken, yaşlılar "Başkanımız bizi hiç yalnız bırakmıyor her zaman bizi ziyaret ederek gönlümüzü alıyor sağ olsun" dedi.

Horsunlu Mahallesinde bulunan Horsunlu Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezine de bayramlaşma ziyaretinde bulunan Başkan Ertürk, "Yaşlılarımızı sadece bayramlarda değil her daim ziyaret etmeliyiz ve her zaman yanlarında olmalıyız, koca çınarlarımızı Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

Gencelli Mahallesindeki aziz şehid Ali İnceoğlu'nun da ailesini unutmayarak bayram ziyaretine devam eden Başkan Ertürk ““Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan 11 ayın sultanı, bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın manevi üzüntüsüyle birlikte Ramazan Bayramına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul eylesin.

Huzur ve dayanışmanın yaşandığı kardeşlik iklimini, dayanışmayı, kaynaşmayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı Allah'ın bereketi ve rahmetiyle birlikte yaşadık. Allah Ramazan'a yeniden kavuşmayı nasip etsin” diye konuştu.