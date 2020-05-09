Kuyucak'ta berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi

Türkiye'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok işyeri kapatılmıştı. Salgınla mücadelede iyileşme sürecinin başlamasıyla, 11 Mayıs Pazartesi günü kuaför, berber ve güzellik salonları hizmet vermeye başlayacak. Kuyucak Belediyesi, bu kapsamda ilçede meslek kuruluşlarına kayıtlı tüm kuaför, berber ve güzellik salonlarını dezenfekte etmeye başladı.

Kuyucak Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilen işletmelerin sahiplerine hijyen seti dağıtıldı. Ayrıca zabıta ekipleri, tarafından bilgilendirme yapılarak işletme sahipleri hijyen konusunda uyarıldı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Kuyucak Belediyesi olarak ilçemizde bulunan bütün kuaför berber ve güzellik salonlarımızın dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz ve bunun yanında onlara hijyen setlerimizi dağıtıyoruz. Gerekli bilgilendirmeler yapılarak hijyen konusunda uyarıyoruz. Devletimizin, ilgili bakanlıklarımızın salgını önlemeye yönelik önerilerini eksiksiz yerine getiriyoruz. Dükkanlarını açacak olan esnaf kardeşlerime işlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kazançları bol olsun” dedi.

Kuyucak ilçesi Pamukören Mahallesinde faaliyet gösteren berber işletmecisi İsmail Durmaz ise, “Allah nasip ederse Pazartesi günü dükkanımızı açacağız. Dükkanımız Kuyucak Belediyesi tarafından dezenfekte ediliyor. Allah razı olsun. Ayrıca hediye ettikleri hijyen seti için de çok teşekkür ediyorum. Göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı Başkanımız Metin Ertürk'e ve Kuyucak Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum” dedi.