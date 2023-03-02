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Kuyucak'ta bisiklet ve motosiklet sürücüleri 'reflektif yelek' konusunda bilgilendirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Kuyucak ilçesindeki bisiklet ve motosiklet sürücüleri ’reflektif yelek’ konusunda bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Kuyucak ilçesindeki bisiklet ve motosiklet sürücüleri 'reflektif yelek' konusunda bilgilendirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nün sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi'nde; motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik olarak 'Kaskımla Güvendeyim, Reflektif Yelek Giy Görünür Ol Projesi' çerçevesinde 20 sürücüye eğitim verdi. Sürücülere bilgilendirmelerde bulunan ekipler, faaliyeti soru-cevap bölümü ile sonlandırdı.

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