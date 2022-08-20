Kuyucak'ta cinayet şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 24 Temmuz'dan bu yana kayıp olan Edip Coşkun'un (60) silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmasının ardından aralarında para alış-verişi konusunda husumet olduğu iddia edilen ve cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çobanhisa Mahallesi'nde yaşayan Edip Coşkun (60), 24 Temmuz'da motosikletine binerek evinden ayrıldı. Gece eve geri dönmeyen Coşkun'un ailesi karakola giderek kayıp başvurusu yaptı. Güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan Coşkun'un ailesi de bastırdığı el ilanları ile sokak sokak gezerek iz bulmaya çalıştı. Günlerdir şahsı arama çalışmaları devam ederken, ilçeye bağlı kırsal Başaran ve Karapınar mahalleleri arasındaki kurutma kanalında Coşkun'un motosikleti ve ayakkabısı bulundu. Yaşanan gelişmenin ardından çalışmalarını genişleten jandarma ekipleri, kurutma kanalı boyunca iş makineleriyle arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar neticesinde Coşkun'un cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemelerde Coşkun'un pompalı tüfekle öldürüldüğü tespit edildi. Coşkun'un ölüm haberini alan ailesi ve sevenleri yasa boğuldu.

Suçunu itiraf etti

Coşkun'un ölümü ile ilgili aralarında 11 bin TL'lik para alışverişi konusunda husumet bulunduğu iddia edilen M.T. (25) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamada suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, M.T.'nin ardından muhtar olarak görev yapan babası A.T. de gözaltına alındı.

Muhtar serbest kaldı, oğlu tutuklandı

Gözaltındaki 2 şüpheli gerekli işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden baba A.T. serbest bırakılırken, M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.