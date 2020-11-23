Kuyucak'ta çöp konteynerleri yenileniyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kullanılamayacak durumda olan çöp konteynerleri yenileniyor.

Karacasu Belediyesi vatandaşların vergileri ile oluşan belediye bütçesinin etkin biçimde kullanılması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İlçedeki kullanılamaz hale gelen çöp konteynerleri toplanıp Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde bakım ve onarımı yapılıyor. Kullanıma hazır hale getirilen konteynerler yeniden yerlerine konuluyor. Yeni alınan konteynerlere göre ciddi tasarruf edildiğini ifade eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "Daha temiz ve yaşanabilir bir Karacasu için çalışmalarımız sürüyor. Zaman içerisinde zarar gören konteynerler toplanarak Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı personelimiz tarafından tadilat, bakım ve boyama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sayede hem israfı önlüyoruz hem de içerisinde tüm vatandaşlarımız hakları olan vergilerle oluşan belediye bütçemizden de giderlerimizi azaltmış oluyoruz. Bu da hem bizi hem vatandaşlarımızı memnun ediyor" dedi.