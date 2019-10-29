Kuyucak'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen program ile kutlandı.

Kaymakamlık makamında tebrikat töreni ile başlayan program Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla devam etti. Törene Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri ve vatandaşlar da yoğun katılım sağladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ve Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün törene katılanların ve okulların bayramını kutlamasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile devem etti.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında; “Cumhuriyetimizin İlanının 96. Yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları olmak üzere Tüm Şehit ve Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Törende şiirlerin okunmasının ardından Kuyucak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterisi sunuldu. Okullar arası yarışmalarda kompozisyon, şiir ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu müzikli gösteri sunuldu.

Kuyucak Şehit Bahri Uçuş Çok Programlı Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde okulların tören geçidiyle sona eren programda, coşkulu anlar yaşandı.