Kuyucak'ta Cumhuriyet coşkusu başladı

yıl dönümü kutlama programı çerçevesinde Aydın'ın Kuyucak ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunma töreni yapıldı.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden'in Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözü öğrencilere aktarıldı. Kaymakam Niyazi ve Başkan Yardımcısı Çömden, öğrencilerle bir süre sohbet ederek Cumhuriyet Bayramı hakkında bilgiler verdi.

Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine; Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Karaduman, İlçe Emniyet Müdürü Erol Taş, daire amirleri, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.