İhlas Haber Ajansı

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Kuyucak'ta dereler kışa hazırlandı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bulunan Mustafapaşa Deresi ve Kargılıderesi’nde Devlet Su İşleri (DSİ) 21.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulunan Mustafapaşa Deresi ve Kargılıderesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından dere temizleme çalışmaları yapıldı.


DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kış ayları öncesinde Kuyucak'ta bulunan Mustafapaşa Deresi ve Kargılıderesi'nde temizlik çalışması yapıldı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak'ta bulunan derelerin temizlenmesinde emeği geçen DSİ yetkililerine teşekkür etti.

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