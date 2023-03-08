Kuyucak'ta Dünya Kadınlar Günü karanfillerle kutlandı

Kadına şiddetin olmadığı, kadına saygının olduğu bir yıl olmasını dileyen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Kuyucak Belediyesi olarak, kadınlarımıza yönelik ve onlara değer veren hizmetlerimize devam ediyoruz. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlayarak tüm kadınların eşit olarak huzur içerisinde yaşam sürebilecekleri bir gelecek inşa ediyoruz. Kadına şiddetin olmadığı, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

Kuyucak Belediyesi ve özel işletmelerin ortaklaşa çalışmalarıyla Kadının Sosyal Ve Ekonomik Hayata Katılımı çerçevesinde Kuyucak'ta 1500 kişilik istihdam sağlanması hedeflendiğini belirten Başkan Ertürk, “Böyle güzel bir projeye ev sahipliği yapmaktan ve hayata geçirmekten çok memnunuz. Kuyucak'ta hiçbir kadın işsiz kalmayacak. Kadınlar bizim başımızın tacıdır, onlara hak ettikleri değeri verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Kadının sosyal ve ekonomik hayata katılım sağlaması için, Kuyucak Belediyemiz tarafından hazırlanan ve ajans tarafından onaylanan projemiz, faaliyete geçti. Projemizde 1500 kişinin istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Belediyemizce açılan tekstil atölyesinde kadın vatandaşlarımız eğitim alarak sertifika sahibi olacak. Böylelikle tekstil sektörüne kalifiyeli eleman yetiştirerek istihdama katkı sağlayacağız. Projemizden yararlanan kursiyerlerimiz, kalifiyeli olarak işbaşı yapıyor. Kuyucak Belediyesi'nin de destekleriyle kadınlar ücretsiz kanser taramasından geçiriliyor. Kuyucak Belediyesi barınma yardımları çerçevesinde, roman kadın vatandaşların barınma ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla evlerindeki mutfak, dolap, tezgah, tuvalet, banyo tadilat ve yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Kuyucak Belediyesi tarafından Kuyucaklı kadınlara özel sabah sporu etkinlikleri devam ediyor. Kuyucak'ta uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınların sağlığını korumalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen sabah sporuyla, kadınlar güne enerji dolu başlıyor. Kuyucak Belediyesi tarafından kadınlara yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.