Kuyucak'ta engelli ve eski hükümlülere hibe destekleri anlatıldı

Kuyucak Belediyesi ve Kuyucak Kaymakamlığı işbirliği ile Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Nazilli İŞKUR Şube Müdürü Yakup Ergenlik, katılımcılara “Kendi İşinin Patronu Olmak İsteyen Engelli ve Eski Hükümlüler İçin Hibe Desteği Projesi” hakkında bilgilendirme yapıldı.

İŞKUR tarafından engelli ve eski hükümlü bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projelerin desteklendiği belirtilirken, proje başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin sahip olması gereken şartlar anlatıldı.

Başvurular sonunda başarılı bulunan projelere engellilere 50 bin, eski hükümlülere brüt asgari ücretin 15 katı yani 38 bin 370 TL'ye kadar hibe verileceğini söyleyen Nazilli İŞKUR Şube Müdürü Yakup Ergenlik, Kuyucak ve çevre ilçelerinde ikamet eden engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları, toplumsal hayata adapte olmaları ve devletin verdiği teşviklerden haberdar olmaları için 4 günlük ‘Girişimcilik' eğitimi verileceğini ifade etti.