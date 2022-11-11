Kuyucak'ta fidanlar toprakla buluştu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kendi enerjisini kendisi üreten sokakta fidanlar toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılına Nefes' projesi çerçevesinde Kuyucak ilçesinde fidanlar toprakla buluştu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Kargılıdere Millet Bahçesi Son Etap Yeşil Yol'da Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden, daire amirleri ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikme programı gerçekleştirildi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Bugün fidan yarın nefes" diyerek başladığı konuşmasında, “Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak ve gelecek kuşaklara daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye miras bırakabilmek en büyük hedefimiz. Kargılıdere Millet Bahçesi'nde kendi enerjisini kendi üreten sokağımızda, fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir Kuyucak için geleceğe nefes olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeşil şehirlerde huzurlu ve doğayı seven nesiller yetiştirebilmemiz dileğiyle, Milli Ağaçlandırma Bayramımız kutlu olsun” dedi.