Kuyucak'ta futbol sahası için çalışmalar başladı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sentetik çim futbol sahası yapım işine başlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerdeki spor salonu ve tesislerin bakım onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile yaptığı istişareler sonucunda Kuyucak Çobanisa Mahallesi'nde bir futbol sahası ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ihtiyacı karşılamak amaçlı bünyesinde bulunan Kuyucak'ın Çobanisa Mahallesi'nde bulunan hali hazırda toprak yüzeyli futbol sahası için çalışmalara başladı. İlçede bulunan toprak yüzeyli sahanın sentetik çim yüzeyli futbol sahasına dönüştürülmesi için çalışmaları başlatan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kısa sürede çalışmaları bitirmeyi planlıyor. Tepeden tırnağa yenilenerek yeni görünümüne kavuşacak olan Kuyucak'ın Çobanisa Mahallesi'nde bulunan saha, yakın zamanda sentetik çim yüzeyli futbol sahası olarak sporseverlerin ve Amatör Spor Kulüpleri için hizmete girecek.

“Kuyucak'a hayırlı olsun”

Sentetik çim yüzeyli futbol sahasını kısa süre içinde Amatör Spor Kulüpleri ve sporseverlerin hizmetine açacaklarını belirten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “İhalesini gerçekleştirdiğimiz Kuyucak ilçesinde toprak saha olarak bulunan Çobanisa futbol sahamızı kısa sürede sentetik çim yüzeyli futbol sahasına dönüştürerek vatandaşlarımızın ve gençlerimizin hizmetine açacağız. Şimdiden Kuyucaklı vatandaşlarımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sporun kardeşlik, dostluk duygusu olduğunu, sağlıklı yaşamda vazgeçilmez olduğunu aşılamak birinci hedef ve amacımız. Hedefimize ulaşmak için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ” ifadelerini kullandı.